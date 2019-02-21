شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط الكبار في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نتائج المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني والتي يتنافس فيها أندية القاهرة والقناة مفاجأت بالجملة وذك عقب هزيمة سيراميكا كليوباترا متصدر المجموعة امام اف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت بإستاد المركز الاوليمبي بالمعادي في الوقت الذي حقق فيه علاء نوح المدير الفني الجديد لفريق منتخب السويس كبري مفاجأت المجموعة بالفوز علي القناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت بإستاد السويس .

وسيطر التعادل السلبي علي مباراة المريخ البورسعيدي وجمهورية شبين التي اقيمت بإستاد المريخ ، فيما خرجت مباراة الزرقا وبورتو السويس التي اقيمت بإستاد الزرقا بدمياط .

ونجح فريق النصر القاهري في الدخول لمنطقة الامان بجدول المجموعة بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل لاشئ علي فريق ابي صقل بينما سيطر التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق علي مباراة كوكاكولا ودمياط والتي اقيمت بإستاد السكة الحديد .

بهذه النتائج يتصدر اف سي مصر جدول المجموعة برصيد 37 نقطة ومن خلفه سيراميكا كليوباترا برصيد 36 وهو نفس عدد نقاط القناة فيما تقام مباراة الترسانة امام الشمس الأن على ملعب الشواكيش فى ميت عقبة.