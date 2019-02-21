شكرا لقرائتكم خبر عن وزاارة الرياضة تصرف 3 ملايين جنيه دعما لـ 695 مركز شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على صرف 3 ملايين جنيه، دعما ماليا لـ695 مركز شباب على مستوى 23 محافظة، لتنفيذ العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية بها، وخدمة عدد أكبر من النشء والشباب.

وشملت موافقة وزير الرياضة على زيادة الدعم المالى لـ423 مركز شباب بـ18 محافظة هي (المنوفية - الأقصر – الإسماعيلية – شمال سيناء – الإسكندرية – أسيوط – السويس- البحر الأحمر- قنا – البحيرة – دمياط – الفيوم – بنى سويف – الجيزة – المنيا – الدقهلية – أسوان – كفر الشيخ) بإجمالى مبلغ مليون و809 ألف جنيه لتنفيذ الانشطة بالمراكز بها.

كما تضمنت دعم 272 مركز شباب بـ 10 محافظات هي (الشرقية – الدقهلية – قنا – القليوبية – الوادى الجديد – دمياط – البحيرة – الغربية – سوهاج – المنيا) بإجمالى مبلغ مليون و280 ألف جنيه، حيث يأتي هذا الدعم في صورة إنشاء ملاعب نجيل صناعى أو تكثيف الانشطة لتنمية موارد مراكز الشباب المالية.