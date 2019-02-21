شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تعتمد لائحة نادى الشمس الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعتمدت اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب اليوم، لائحة النظام الأساسي لنادي الشمس والتي تم إعتمادها في الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت في الأول من فبراير الجاري .

كما قررت اللجنة إلغاء تطبيق اللائحة الإسترشادية الصادر بقرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 54لسنة 2017 بتاريخ 29 أغسطس 2017 ، والعمل بلائحة النظام الأساسى للنادي إبتداءا من تاريخه .

وكان نادي الشمس قد عقد جمعيته العمومية غير العادية في الأول من فبراير الجاري والتي حضرها 14714 عضوا صوت عليها بنعم منهم 12986 عضوا فى إنجاز تاريخى يؤكد ثقة الشمساوية فى مجلس الإدارة برئاسة الصحفى الإعلامى أسامة أبوزيد .

وتضمنت اللائحة، التي نشرتها جريدة الوقائع المصرية اليوم الخميس ، أحكام العضوية بالنادي وأنواع وشروط العضوية، وتكوين الجمعيات العمومية وموعدها وإجراءاتها ونجاحها واختصاصاتها، وشروط الترشح لمجلس الإدارة واجتماعاته واختصاصاته والعديد من البنود والقواعد التي تخدم أعضاء الجمعية العمومية بالنادي .