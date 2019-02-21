شكرا لقرائتكم خبر عن عودة: بتروجت استحق الفوز على الإنتاج.. ولا نعلم من نواجه في المباراة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عودة المدير الفني لنادي بتروجيت أن قرار الحكم بإنهاء المباراة ثم العودة للعب مجددًا كان بقرار من المساعدين، مشددا علي أن فريقه كان يحتاج للفوز بالمباراة للخروج من دوامة الهبوط .

وأضاف عودة في تصريحات لقناة " أون سبورت ":"سعيد بتحقيق الفوز في المباراة والحصول على ثلاث نقاط لكن الفريق برغم خروجه من المركز الأخير مازال في منطقة صعبة بجدول الدوري ولابد من الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية من أجل البقاء في البطولة."

وأكد عودة : " أن حكم المباراة كان جيد للغاية وبالنسبة لمسألة إنهاء اللقاء ثم التراجع عن قراره فقد أتى الأمر بعد استشارة المساعدين بعدما أكدوا له أن الوقت الضائع لم ينتهي ."

وتابع المدير الفني لبتروجيت : "الإنتاج الحربي عانى من غيابات في وسط الملعب ولجأ إلى التراجع الدفاعي من أجل تجاوز مشكلة الغيابات، وهو ليس من عادة المدير الفني للإنتاج مختار مختار ."

وعن مستقبل فريقه "أعلم أننا سنلعب أمام الداخلية ثم الجونة وبعد ذلك الأهلي لكن لا نعرف من سنواجه بعد ذلك، وأتعامل مع كل لقاء بشكل منفرد من أجل التركيز على تحقيق نتيجة إيجابية".