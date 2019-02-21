4 سيناريوهات لإخماد فتنة مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

عمرو الحلوانى لا صوت يعلو داخل أركان الشارع الكروى المصرى، فوق أزمة إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر والمقرر إقامتها 28 فبراير الجارى. وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب، الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار...

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