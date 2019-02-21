استبعاد النني من مواجهة أرسنال وباتي بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: استبعد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، محمد النني لاعب وسط الفريق من مواجهة باتي بوريسوف البيلا روسي في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز باتي بوريسوف بهدف نظيف. وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: حراسة المرمى: تشيك الدفاع: ليشتنشتاينر - مصطفي - كوسيلني - مونريال الوسط: جوندوزي - تشاكا وسط الهجوم: مختاريان - أوزيل - إيوبي الهجوم: بيبر أوباميانج وعلى مقاعد البدلاء: لينو، وسوكراتيس، وكولاسيناك، وتوريرا، ورامسي، وسواريز، ونيكتيه.

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