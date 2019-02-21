الخليج 365 ينشر نص المواد التي استند عليها اتحاد الكرة في قرار تراخيص الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، في وقت سابق من اليوم الخميس، خطابًا لأندية الدوري الممتاز للتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها أشار إلى إنه وفقًا للمادة 9-1 (المعايير)، بالإضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص ومن بينه الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد خاصة الدوري وكأس مصر فأنه يمنح هذه التراخيص الأندية حق المشاركة في البطولات الإفريقية (دوري أبطال إفريقيا - الكونفيدرالية الإفريقية).

ويُعني هذا النص من خطاب اتحاد الكرة للأندية أنه في حالة عدم مشاركة أي نادٍ من الأندية الموقعة فأنه يخل من أحد البنود الموضوعة من قبل لكي يمنحه اتحاد الكرة التراخيص التي تسمح له بالمشاركة في البطولات الأفريقية بخلاف ترتيبه بجدول ترتيب بطولة الدوري.

الخليج 365 حصل على نصوص المواد التي استند عليها اتحاد الكرة في خطابه المذكور أعلاه لأندية الدوري الممتاز:

فتنص المادة 9 التي جاءت تحت مسمى "المعايير القانونية" البند المُرقم بحرف "ث" كالتالي:

(على المستوى المحلي فإنه يُقر بإنه سيلعب في المسابقات المُعترف بها والتي تم إقرارها من قبل الاتحاد الأهلي على سبيل المثال "الدوري العام/ بكولة الكأس").

ويأتي تذكير اتحاد الكرة بنصوص إجراءات التراخيص بالتزامن مع ما يتم تداوله من أحاديث حول نية الأهلي الانسحاب من بطولة كأس مصر بسبب أزمة مباراته أمام بيراميدز ورغبته في أن يكون تاريخ 28 فبراير الجاري موعدًا كما سبق وأن أُعلن كمباراة في بطولة الدوري لا الكأس.

ولكن ما يُثار عن نية مجلس إدارة الأهلي للانسحاب على خلفية هذه الأزمة عاري من الصحة حتى الآن، بحسب تصريحات مصدر رفيع المستوى بالقلعة الحمراء.

- وإليكم نص باقي المواد: