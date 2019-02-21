وليد أزارو..هداف بارع بتاريخ من الإصابات وسوء الطالع!

اقترب المغربي وليد أزارو من تسجيل عودته لقيادة خط هجوم الأهلي في إحدى المباراتين القادمتين أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز أو أمام بيراميدز في كأس مصر، وذلك بعد تعافيه الكامل من الإصابة التاسعة التي ألمت به منذ انضمامه لصفوف العملاق الأحمر صيف 2017.

صاحب الـ 22 عامًا دخل مرحلة التأهيل البدني قبل دخوله في قائمة الفريق الأساسية أو الاحتياطية مع حلول نهاية هذا الشهر، لقيادة خط الهجوم غير المتأثر بغيابه هذا الموسم، فإهدار الفرص السهلة لا يتوقف، تمامًا مثلما كان في حضرة صاحب سوء الطالع “وليد آزارو” الذي سجل مرتين فقط بالدوري هذا الموسم.

لكن الأهلي حقق 7 انتصارات متتالية في الدوري المصري الممتاز خلال فترة غياب آزارو، بالإضافة إلى انتصارين على فيتا كلوب الكونجولي وسيمبا التنزاني وتعادل مع الساورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

جملة من الإصابات

أصيب آزارو في العضلة الضامة يوم الرابع من يناير الماضي بعد تسجيله لهدف على ملعب الدفاع الجوي أمام بيراميدز، عندما خسر الأهلي 1/2.

المُتوج بلقب هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 18 هدفًا، وصاحب أفضل معدل تهديفي في الأهلي بدوري أبطال أفريقيا في نسختي 2017 و2018 برصيد 10 أهداف، خضع لفقرات بدنية مكثفة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة منذ عودته من المغرب مطلع هذا الشهر.

وتعد العضلة الضامة هي الإصابة التاسعة بالنسبة لوليد آزارو مع الأهلي منذ انضمامه من الدفاع الحسني الجديدي بمبلغ 1.3 مليون دولار في الميركاتو الصيفي 2017.

كثرة إصابات آزارو وتعجله للعودة للملاعب قبل اكتمال شفاءه، وتحامله على نفسه في بعض الأحيان، كان يتزامن مع تراجع مستواه الفني داخل منطقة الجزاء، فمن 10 مباريات لعبها بالدوري المصري هذا الموسم، اكتفى بتسجيل هدفين فقط كانا أمام المصري وبيراميدز.

وفي سياق هذا التقرير نلقي الضوء على الـ 9 إصابات التي تعرض لها وليد أزارو منذ انضمامه للفريق في يونيه 2017 حتى يناير 2019:

آزارو – الإصابة الأولى

تعرض آزارو للإصابة الأولى مع الأهلي يوم 19 سبتمبر 2017، أي بعد 3 أشهر من انضمامه للفريق من الدفاع الجديدي، وحدثت خلال التدريب الصباحي بملعب مختار التتش.

وشخص طبيب الأهلي تلك الإصابة، على أنها كدمة خفيفة في الكتف خلال كرة مشتركة مع المدافع المخضرم “محمد نجيب”، لم تؤثر على حظوظه في المشاركة أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي شهد الإصابة الحقيقية الأولى.

آزارو – الإصابة الثانية

أصيب آزارو للمرة الثانية مع الأهلي خلال مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي على ملعب رادس يوم 23 سبتمبر 2017، وهي أول إصابة واقعية يتعرض لها مع الأهلي.

وقال طبيب الأهلي “خالد محمود” بأن ساق آزارو تعرضت إلى تقلص عضلي شديد في العضلة الخلفية، وسيغيب عن الملاعب لمدة 15 يومًا على الأقل.

لكن وليد سرعان ما استرد عافيته من الإصابة وسجل عودته أمام النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الأبطال، مسجلاً ثلاثة أهداف (هاتريك) على ملعب برج العرب يوم 22 أكتوبر 2017.

آزارو – الإصابة الثالثة

بعد تسجيل آزارو لهدف أمام طنطا في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز، يوم 15 ديسمبر 2017، أصيب بكدمة في العضلة الخلفية.

وتعافى آزارو من إصابة الـ “ثقل في العضلة الخلفية”، وسجل مشاركته أمام وادي دجلة يوم 25 ديسمبر 2017، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

أزارو – الإصابة الرابعة

في مباراة الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز أمام الزمالك، يوم الاثنين 8 يناير 2018، أصيب وليد آزارو للمرة الرابعة مع الأهلي، وهذه المرة كانت إصابة وصفتها الصحف المحلية بالإصابة الدامية، حيث جاءت في الوجه بعد اصطدامه بالحارس أحمد الشناوي.

وخضع أزارو لجراحة بسيطة في الوجه لعلاج القطع الذي تعرض له، وبعد ثلاثة أيام قام طبيب الأهلي بإزالة الغرز أثناء تحضيرات الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس السوبر المصري أقيم على الأراضي الإماراتية يوم 12 يناير (كأس SAIB).

وشارك وليد أزارو في تلك المباراة لمدة 120 دقيقة واستطاع تسجيل هدف الفوز الوحيد، ولم يرتد الواقي المعتاد في مثل هذه الحالات.

آزارو – الإصابة الخامسة

اكتسح آزارو جميع منافسيه على لقب هداف الدوري المصري الممتاز بموسم 2018/2017، بتسجيل عدد هائل من الأهداف الفترة من يناير إلى نهاية أبريل، حسمت لقب المسابقة لصالح الأهلي للمرة الـ 40 في تاريخه.

ورغم انتهاء المنافسة بين الأهلي والإسماعيلي على الصدارة، إلا أن المدرب المُقال “حسام البدري” واصل الاعتماد على الأساسيين ومن بينهم وليد آزارو، ما أدى إلى تضاعف فرص إصابة لاعبي الفريق بكافة أنواع إصابات العضلات “الإجهاد والشد والتمزق”.

وكان وليد آزارو ضحية للاهتمام المفرط من حسام البدري بتحقيق بعض الأرقام القياسية فيما يخص عدد الانتصارات المتتالية خارج وداخل الأرض، وعدد الأهداف المُسجلة، وما إلى غير ذلك من أرقام لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة لفريق يُنافس على ثلاث أو أربع جبهات.

وأصيب وليد آزارو بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للساق اليمنى، وذلك بعد مرور 12 دقيقة فقط من بدء مباراة بتروجيت والأهلي، يوم 22 أبريل 2018، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري المحسوم للأهلي قبل 5 جولات من النهاية!.

وغاب آزارو بعدها عن مباراة الزمالك المؤجلة في الدوري وعن مباراة ربع نهائي كأس مصر أمام فريق الأسيوطي سبورت (بيراميدز حاليًا)، وخسر الأهلي في تلك المباراة وودع من الكأس.

كما خرج من تشكيلة الأهلي أمام الترجي وكامبالا في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وتعادل الأهلي 0/0 وخسر 2/صفر – على الترتيب-.

وبسبب إصابته تلك أمام بتروجيت، خرج آزارو من حسابات المدير الفني لمنتخب المغرب “هيرفي رونار” وضاعت عليه فرصة المشاركة في كأس العالم بروسيا 2018.

وظل اللاعب خارج الملاعب لمدة 10 أسابيع، حتى عاد يوم 17 يوليو 2018 للمشاركة من جديد في مباراة تاونشيب رولرز في الجولة الثالثة من مجموعات أبطال أفريقيا تحت قيادة المدرب الجديد “باتريس كارتيرون”، واستطاع تسجيل الهدف الأول في تلك المباراة وفاز الأهلي 3/صفر على ملعب برج العرب.

آزارو – الإصابة السادسة

إصابة آزارو في الرأس (صور: موقع المصري اليوم)

اقتصد وليد آزارو في مجهوده قدر المستطاع كي لا تعاوده الإصابة القديمة في العضلة الخلفية، ليقود الأهلي للفوز على تاونشيب في بوتسوانا ثم على الترجي في تونس بهدف سجله بنفسه في الدقيقة 32.

لكن قبل أن يحرز ثنائية أمام كمبالا سيتي الأوغندي في ختام دور المجموعات على ملعب برج العرب يوم 28 أغسطس 2018، عانى من الإصابة السادسة له مع الأهلي، بقطع جزئي في الوجه بعد إلتحام مع اللاعب محمد الشربيني خلال مباراة حرس الحدود بالجولة الرابعة من افتتاح الدوري المحلي موسم 2019/2018، استوجب تدخل جراحي بطول ثلاثة غرز.

آزارو – الإصابة السابعة

عانى وليد آزارو من شد في عضلة السمانة بعد مشاركته أمام وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي استضافه ملعب 8 مايو 1945 وانتهى بخسارة الأهلي 1/2 يوم 23 أكتوبر 2018.

وحصل آزارو على راحة سلبية كي لا تتفاقم الإصابة، ليغيب عن مباراة ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية للأندية “كأس زايد” أمام نادي الوصل، مسجلاً عودته أمام الترجي يوم 2 نوفمبر 2018 بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تلك المباراة صناعة أزارو لهدف وجلبه لركلة جزاء مثيرة للجدل بعدما مزق قميصه من خلف ظهر الحكم الجزائري “مهدي عبيد شارف”، وهو التصرف الذي ألتقطته الكاميرا، ما كلف وليد عقوبة قارية من الكاف غيبته عن مباراة الإياب التي خسرها الأهلي بنتيجة 3/صفر ليضيع اللقب للسنة الثانية على التوالي من العملاق الأحمر.

آزارو – الإصابة الثامنة

في نهاية شهر نوفمبر 2018، وقبل مواجهة الوصل الإماراتي في إياب ثمن نهائي البطولة العربية يوم 22 نوفمبر، اشتكى وليد آزارو من تورم في وجه القدم تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب المغرب في مباراة ودية أمام تونس.

وغاب آزارو عن مباراة المقاولون العرب في الدوري المحلي يوم 27 نوفمبر، وبعد يومين استطاع ارتداء الحذاء دون مشاكل أو أي ألم، ليشارك في مباراة بتروجيت يوم السبت 1 ديسمبر 2018، والتي ظهر فيها بمستوى متواضع، وانتهت بهدف يتيم لصالح الأهلي سجله أحمد الشيخ.

آزارو – الإصابة التاسعة

من بعد تعافيه من إصابة وجه القدم في بداية شهر ديسمبر، ويفشل آزارو في تسجيل الأهداف، وعندما ابتسمت له الكرة أخيرًا يوم 4 يناير 2019 بالتسجيل أمام بيراميدز، تعرض لإصابة في الدقيقة 64 في العضلة الضامة، أبعدته عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، حتى عاد للتدريبات منتصف شهر فبراير.

ويُشرف مدرب أحمال الأهلي “أليخاندرو” على إعداد آزارو لمساعدته على استعادة لياقته البدنية الكاملة للبدء في المشاركة إما أمام الجونة يوم 24 فبراير أو بيراميدز في الكأس أو أمام بتروجيت يوم 4 مارس على أبعد تقدير.

وكشف الموقع الرسمي للأهلي عن تدرب الدولي المغربي السابق مع العائد الآخر من الإصابة “أحمد فتحي” على التصويبات بعيدة المدى.

وقال “خاض وليد أزارو تدريبات بدنية وفقرة تصويبات مع الفريق قبل الخضوع لبرنامج بدني منفرد تحت قيادة مخطط الأحمال، وشارك أحمد فتحي في مران الفريق الجماعي، واستكمل تدريباته البدنية الإضافية تحت قيادة أليخاندرو”.

ويشارك مع وليد أزارو في تدريبات التأهيل البدني كل من “محمود وحيد وأحمد علاء وباسم علي ورامي ربيعة وأحمد فتحي وعربي بدر ومحمد شريف وصالح جمعة وإسلام محارب”.

في النهاية..علينا أن نسأل، هل يُكرر آزارو تسجيل الأهداف التي اعتاد تسجيلها بعد تعافيه من كل إصابة كان يتعرض لها؟ أم تعاوده الإصابة من جديد، وتدفع إدارة الأهلي والمدرب الجديد “لاسارتي” نحو ضم مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي المقبل، والبحث عن عرض للتخلص منه بعدما عرفته الإصابات بهذه الصورة المخيفة في مدة قصيرة للغاية منذ انضمامه للفريق؟

والتالي احصائيات وليد آزارو مع الأهلي، في الفترة من يونيه 2017 إلى فبراير 2019: