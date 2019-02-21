الإسماعيلي لم يخسر على استاد برج العرب في أفريقيا

كتبت: نورهان فضل

خاض الإسماعيلي مواجهة وحيدة ببطولات أفريقيا على استاد برج العرب والتى كانت منذ 6 سنوات أمام فريق تيريبل بطل مدغشقر ضمن منافسات دور الــ32 ببطولة كأس الكونفدرالية نسخة 2013.

وفاز الدراويش على الفريق المدغشقرى بنتيجة هدفين نظيفين

فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية من توقيع أحمد خيري في الدقيقة 77، والغاني جون أنطوي في الدقيقة 80 .

وخاض الإسماعيلى بعدها مباراة الإياب بمدغشقر وتعادل بهدفين لكل فريق وتأهل بعدها لدور الــ16 وفاز على أهلى شندى بركلات الترجيح قبل أن يودع البطولة على يد البنزرتى فى دور الــ16 مكرر.

ويستضيف الدراويش منافسه شباب قسنطينة الجزائرى باستاد برج العرب لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.