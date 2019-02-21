الاتحاد الإنجليزي يعاقب يورجن كلوب لهذا السبب

كتب : أحمد البادي

وقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة على يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على خلفية انتقاداته للتحكيم خلال مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد في الدوري.

وكشفت شبكة "بي بي سي"، أن الاتحاد الإنجليزي

وقع عقوبة 45 ألف جنية استيرليني على يورجن كلوب بعد تصريحات ضد كيفين فريند حكم مباراة ليفربول ووست هام، بعد إدانة من قبل لجنةالانضباط.

وكان يورجن كلوب تحدث مع حكم المباراة بشكل حاد ما اعتبره الاتحاد الإنجليزي تشكيك في نزاهته.

الجدير بالذكر أن مباراة ليفربول ووست هام انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وأثار هدف ليفربول جدلًا واسعًا لعدم احسابه تسلل على ميلنر الذي مرر الكرة إلى ساديو ماني.