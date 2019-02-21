22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمباراتي شباب قسنطينة وطلائع الجيش

فريق الإسماعيلي كتبت: نورهان فضل أعلن البلجيكى "سيدومير يانيفسكى" المدير الفنى للإسماعيلى، قائمة الفريق التي 22 لاعبًا للسفر استعدادا لملاقاة فريقى شباب قسنطينة بدورى أبطال أفريقيا وطلائع الجيش بالدورى الممتاز. ويلتقى الدراويش بنظيره بطل الجزائر، بعد غد السبت قبل أن يواجه الفريق العسكرى الثلاثاء باستاد برج العرب. الثلاثاء باستاد برج العرب. وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب. خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم – محمد الضرف. خط الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد.

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