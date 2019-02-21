اونلاين | بث حي HD بث مباشر لمباراة الاتحاد والهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دقيقة بدقيقة) يلا شوت - كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي HD بث مباشر لمباراة الاتحاد والهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دقيقة بدقيقة) يلا شوت - كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث حي HD بث مباشر لمباراة الاتحاد والهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دقيقة بدقيقة) يلا شوت - كورة اون لاين

تنطلق اليوم الخميس 21 فبراير/شباط، فعاليات كلاسيكو الدوري السعودي بين الاتحاد والهلال على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

بث حي HD بث مباشر لمباراة الاتحاد والهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دقيقة بدقيقة) يلا شوت - كورة اون لاين



ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، فيما يقبع اتحاد جدة بالمركز الـ15 وقبل الأخير، بعدما حصد 15 نقطة فقط في واحد من أسوأ مواسمه طوال التاريخ.

بث حي HD بث مباشر لمباراة الاتحاد والهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دقيقة بدقيقة) يلا شوت - كورة اون لاين



ويدير المباراة طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي، ويساعده كل من ماريو كيديس وهيسبل سيجيسترا كحكام مساعدين، وباكس كريستيان حكماً رابعاً، وجوشيم كامفويس حكم فيديو.

بث حي HD بث مباشر لمباراة الاتحاد والهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دقيقة بدقيقة) يلا شوت - كورة اون لاين

