اونلاين | الاسطورة نقل يوتيوب| ماتش الهلال ضد الاتحاد كورة أونلاين اليوم| تابعlivehd7| كلاسيكو البطولة والهبوط ksa سبورت

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وسيكون المدير الفني للهلال زوران ماميتش في مأزق كبير قبل اللقاء نظراً للغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق، حيث سيفتقد كلاً من ناصر الدوسري والمتألق كارلوس إدواردو بداعي الإيقاف، وعبدالله عطيف وسلمان الفرج ونواف العابد بسبب الإصابة.

الفريقان ألتقيا في الدور الأول من الدوري السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وتمكن حينها الهلال من الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الهلال قد فاز في لقاءه الاخير بكأس زايد للبطولة العربية على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، فيما تعادل الاتحاد في لقاءه الأخير بالدوري.

معاناة العميد واضحة منذ بداية الموسم الكروي، حيث إنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار على ملعبه بالدوري، على العكس تماما من الهلال الذي لم يخسر أي مواجهة خارج ميدانه.