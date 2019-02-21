اونلاين | kooora HD مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم الخميس بث مباشر في الدوري السعودي "دوري بلس لايف"

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سيكون عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الهلال والاتحاد كلاسيكو "القمة والقاع" وذلك اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

- موعد مباراة الهلال والاتحاد:

ويحتضن ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة قمة الهلال مع الاتحاد، وذلك اليوم الخميس 20/2/2019 في تمام الساعة الـ7:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:25 بتوقيت مكة المكرمة.

- موقف الفريقين في الدوري:

يحتل نادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 49 نقطة حيثُ لعب 20 مباراة وفاز 15 لقاء وتعادل 4 لقاءات وخسر مباراة وحيدة.

بينما يتواجد نادي الاتحاد بالمركز الخامس عشر بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعوديللمحترفين برصيد 15 نقطة حيثُ لعب 20 مباراة وفاز 3 مباريات وتعادل 6 مباريات وخسر 11 مباراة.

و‏تقابل فريقا ‎الاتحاد الهلال في 21 مواجهة سابقة بتاريخ ‎الدوري السعودي للمحترفين، كما ‏تقابل الاتحاد على أرضه مع ‎الهلال في 10 مواجهات سابقة بتاريخ ‎الدوري وذلك على 3 ملاعب: "استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة".

الهلال يدخل اللقاء على أمل تعزيز صدارته لجدول ترتيب البطولة وتوسيع الفارق مع النصر بينما الهدف مختلف لدى نجوم العميد الذي يحاولون الهروب من المراكز الأهيرة إلى المنطقة الدافئة.

- التشكيل المتوقع للفريقين:

- الاتحاد:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، مانويل دا كوستا، زياد الصحيفي، منصور الحربي

خط الوسط: عبد العزيز البيشي، كريم الأحمدي، فلانويفا

خط الهجوم: جاري رودريجيز، فهد المولد، ألكساندر بريجوفيتش

- الهلال:

حراسة المرمى: علي الحبسي

خط الدفاع: محمد البريك، ميلوش ديجينك، بوتيا، ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو، عبدالملك الخيبري، أندريه كاريلو

خط الهجوم: جوفينكو، سالم الدوسري، بافيتيمبي جوميز

- القنوات الناقلة والمعلقين:

ستكون مباراة الهلال مع الاتحاد في كلاسيكو الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر قناتي السعودية الرياضية 1 بجانب دوري بلس HD1، وسيعلق عليها كلاً من؛ فارس عوض وبلال علام (KSA) وعلي سعيد الكعبي (Dawri).

- مشاهدة البث المباشر:

يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة كلاسيكو الهلال بقيادة زوران ماميتش والاتحاد بقيادة سلافين بيليتش عبر البث المباشر والمجاني على موقع الدستور الرياضي.