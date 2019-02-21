اونلاين | دوري بلس مشاهدة مباراة اتحاد جدة والهلال بث مباشر – yalla shoot

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دوري بلس مشاهدة مباراة اتحاد جدة والهلال بث مباشر – yalla shoot يستضيف نادى اتحاد جدة اليوم الخميس الموافق 21 من فبراير/ شباط 2019 ضيفًا ثقيلًا هو نادي الهلال السعودي في الجولة 21 من مسابقة دوري المحترفين السعودي 2018- 2019 يلا كورة اتحاد جدة والهلال – yallakora على ملعب الملك عبد الله الدولي ملعب الجوهرة المشعة، تابع لايف بث مباشر مباراة اتحاد جدة والهلال – tab3live وهي من مباراة دربي من التدريبات الهامة.