رياضة | إيمري يعلن تشكيلة أرسنال لمواجهة باتي بوريسوف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يعلن تشكيلة أرسنال لمواجهة باتي بوريسوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق باتي بوريسوف في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي.

وشهدت تشكيلة أرسنال عودة الألماني مسعود أوزيل للمشاركة من جديد بعد استدعائه من قبل المدرب الإسباني أوناي إيمري بعد غياب عن التشكيل.

جاءت تشكيلة أرسنال الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: بيتر تشيك

خط الدفاع: مونريال ، كوتشيلني، موستافي، ليخنشاينر

خط الوسط: مختاريان، تشاكا، جوندزي

خط الهجوم: أوزيل، أومباميانج، إيوبي