رياضة | مجدي عبد الغني ينفي تصريحاته ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني ينفي تصريحاته ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجدى عبد الغنى جملة وتفصيلا التصريحات المسيئة التى تناولتها بعض المواقع بشأن تعليقة على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن تعديل مواعيد المباريات واستبدال مباراه الأهلي مع براميدز من الدورى إلى الكأس .

وأكد عبد الغنى أنه لم يدلى بتصريحات في هذا الشأن وأنه يقدر ويحترم مجلس إدارة النادي الأهلي وقرارته وجماهيره وأنه لا يمكن أن يسىء في يوما من الأيام للنادى الأهلى نادى المبادى الذى تربى ونشأ فيه وصاحب الفضل عليه.

وأضاف أن هناك الكثير من أصحاب النفوس المريضة التى تريد الإيقاع به ويترصدون له ويريدون أن يضعوا اسمه فى أى جملة مفيدة أو مشكلة وأن عدد كبير جدا من مواقع السوشيال ميديا لا تتحرى الدقة فيما تنشر وتريد دائما أن تكون الأجواء مشحونة بين الجميع وإشعال الفتنة.