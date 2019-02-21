رياضة | فوز أسوان وطهطا وتعادل سوهاج وناصر ملوي بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز أسوان وطهطا وتعادل سوهاج وناصر ملوي بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى فوزا كبيرا على حساب فريق الوليديه بستة أهداف دون مقابل، بالجولة الـ 19 من مجموعة الصعيد، بدوري الممتاز "ب".

ونجح فريق طهطا بقيادة المدير الفني الجديد أشرف السيد، من تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب فريق النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعادل مركز شباب ناصر ملوي مع تحرير أسوان بهدف لكل منهما، كما تعادل ديروط مع التليفونات، والفيوم على المنيا بنفس النتيجة.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء سوهاج مع الإعلاميين 2-1، وتعادل سلبياً بنى سويف مع الألومنيوم.

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 47 نقطة

2- بنى سويف 36 نقطة

3- التليفونات 32 نقطة

4- المنيا 31 نقطة

5- الإعلاميين 30 نقطة

6- ديروط 27 نقطة

7- الالمونيوم 24 نقطة

8- سوهاج 24 نقطة

9- التعدين 23 نقطة

10- طهطا 22 نقطة

11- الفيوم 18 نقطة

12- التحرير 17 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- ديروط 14 نقطة