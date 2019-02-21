رياضة | المنيا يتعادل مع الفيوم في لقاء مثير بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يتعادل مع الفيوم في لقاء مثير بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي المباراة بين فريقي المنيا والفيوم، بهدف لكل منهم، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز ب .

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الأسيوطي اليوم الخميس، ندية بين الفريقين، وتمكن فريق المنيا من إحراز الهدف الأول للاعب الإفريقي محمد السومة في الدقيقة 34 من الشوط الأول ، ليدخل بعدها الفريق الفيومي ويتمكن من التعادل بهدف للاعب ضياء بلبل ، وتنتهي المباراة بنتيجة ( 1-1 ) ويحصد كل منهم نقطة وحيدة.

بذلك التعادل يحتل المنيا المركز الرابع برصيد 31 نقطة ، بينما يحتل الفيوم المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة ، ويتصدر أسوان المركز الأول برصيد 47 نقطة ، وبني سويف المركز الثاني 36 نقطة ، والتليفونات الثالث برصيد 32 نقطة.