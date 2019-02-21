رياضة | بنى سويف يسقط فى فخ التعادل أمام الألومنيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يسقط فى فخ التعادل أمام الألومنيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف فى فخ التعادل السلبي بمباراته أمام ضيفه الألومنيوم وذلك فى اطار المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب استاد بني سويف ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

خاض بني سويف المباراة بتشكيل مكون من محمد السيد عبد الستار ومصطفى صلاح ومحروس محمود ومحمد عبد الحفيظ وعبد الواحد عبد العزيز، ومحمود عاطف وحسام عيسى، وعلي وزة وأحمد شحاتة ومصطفى صلاح بلية وكريم أشرف.

فيما بدأ الألومنيوم المباراة بتشكيل مكون من الحارس حسام احمد صادق وناصر محمد ناصر وإغاثون ميلاد واحمد سمير ومحمد عادل وبلال احمد وسعيد بدير ومحمود محمد وباهر يكون عامورى ومحمد منصور واحمد محمد اسماعيل .

وخلال شوطى المباراة بحثا كلا الفريقان عن إحراز هدف التقدم وفشلت جميع محاولات بنى سويف فى ظل الرعونة فى إنهاء الهجمات وتفوق مدافعى الالمونيوم فى تشتيت جميع الهجمات الخطيرة .

وخلال الشوط الثانى أجرى بنى سويف تغييراته بنزول كلا من محمد صادق وطه نادى ورضا عبد العال بدلا بدلا من حسام عيسي ومصطفى صلاح بلية وكريم أشرف.



فيما أجرى الالمونيوم تغييرات بنزول احمد محمد حسن وفيروس ماهر ومحمد جابر بدلا من سعيد بدير وباهر يكون عامورى واحمد محمد

وشهدت المباراة بنهايته اعتراضات من قبل الجهاز الفني لبني سويف على قرارات حكم المباراة للمطالبة باحتساب ركلة جزاء لصالح مهاجم بنى سويف بعد عرقله داخل منطقة الجزاء باللدقائق الأخيرة للمباراة، مما جعل الحكم يخرج في حراسة الأمن عقب المباراة.

وحصل احمد شحاته لاعب بنى سويف وسعيد بدير لاعب الالمونيوم على الكارت الأصفر.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من أحمد عبدالله للساحة، ومساعداه أحمد رشدي، ومحمد عزازي، وعلاء صبري، حكم رابع، وأحمد فريد، مراقب المسابقات، وحمدي سعد، مراقب الحكام.

بهذا التعادل يرفع بني سويف رصيده إلى النقطة 36 بالمركز الثاني، بينما رفع الألومنيوم رصيده إلى 24 بالمركز الثامن.