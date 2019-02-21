رياضة | فوز السويس والنصر وتعادل دمياط وشبين وسقوط سيراميكا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز السويس والنصر وتعادل دمياط وشبين وسقوط سيراميكا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق منتخب السويس فوزا غاليا على حساب فريق القناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بالجولة الـ 19 من منافسات المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.

سجل أهداف الفوز للسويس أحمد سمير، ومحمد علي، ومحمود سليمان، وأحزر هدفي القناة اللاعب محمد يوسف.

وتمكن اف سي مصر من تحقيق فوز عريض على حساب سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق رضا الويشي، بالدقيقة 26 في الشوط الأول، ثم تعادل سيراميكا بالدقيقة 72 عن طريق ضياء محمد، وفي الدقيقة 90 سجل نادي مصر هدفه الثاني من ركلة جزاء، سجلها اللاعب أحمد الصعيدي، بعدما تصدى الحارس لها، وتابعها الصعيدي داخل المرمى، وأضاف محمد سماره الهدف الثالث قبل نهاية اللقاء، وشهدت المباراة طرد لاعبان من فريق سيراميكا هما محمد جمال، وأحمد عيد.

وسقط كوكاكولا في فخ التعادل الإيجابي على ملعبه أمام فريق دمياط بهدفين لكل منهما، كما تعادل الزرقا مع بورتو بهدف لمثله، وحقق النصر فوزا سهلا على حساب أبي صقل بثلاثية بيضاء.

وحسم التعادل السلبي مباراة المريخ مع جمهورية شبين، وتنطلق بعد قليل مباراة الترسانة مع الشمس.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 37 نقطة

2- إف سى مصر 37 نقطة

3- القناة 36 نقطة

4- الترسانه 35 نقطة

5- كوكاكولا 33 نقطة

6- المريخ 26 نقطة

7- ج شبين 25 نقطة

8- النصر 24 نقطة

9- الشمس 22 نقطة

10- بورتو 21 نقطة

11- منتخب السويس 21 نقطة

12- الزرقا 20 نقطة

13- دمياط 14 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط