رياضة | المنصورة يحقق فوز ثمين على غزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصورة يحقق فوز ثمين على غزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الفريق الاول بنادي المنصوره بقياده المدير الفني صبري المنياوي من الفوز على مضيفه غزل المحله بهدف دون رد بالجولة الـ 19 للمجموعة الثالثة من دوري الممتاز "ب".

سجل أحمد رجب هريسة مهاجم المنصورة المنضم حديثا من فريق الجزيرة هدف المباراة الوحيد في الدقيقه 60 بعد تصويبه اصطدمت بالعارضه في هدف شهد اعتراضات من الجهاز الفني لفريق غزل المحله.

وأضاع لاعبي غزل المحلة أكثر من هدف محقق في الشوط الاول عبر خالد الاخميمي ووليد عطيه .

واجري صبري المنياوي بعد احراز الهدف تبديل بنزول عبد السميع ابراهيم كتبديل هجومي ظهر فيه رغبه المدير الفني لفريق المنصورة زياده الفارق ولكن تعرض محمد نجاتي الظهير الايسر للإصابة وشارك بدلا منه نزول البنداري مسعد لاعب خط الوسط .

الفوز رفع رصيد المنصورة إلى 35 نقطة بالمركز الثاني، بفارق الأهداف عن طنطا المتصدر، وتوقف رصيد الملحة عند 28 نقطة بالمركز الثامن.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- طنطا 35 نقطة

2- المنصورة 35 نقطة

3- دمنهور 35 نقطة

4- الرجاء 33 نقطة

5- الأوليمبي 34 نقطة

6- البلدية 31 نقطة

7- أبو قير للأسمدة 30 نقطة

8- غزل المحلة 28 نقطة

9- فاركو 22 نقطة

10- الحمام 22 نقطة

11- كفر الشيخ 19 نقطة

12- الجزيرة 16 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط