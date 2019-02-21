رياضة | قائد ليفربول: عودة تشامبرلين تضيف الكثير لنا

منح ظهور الإنجليزي أليكس أوكسليد-تشامبرلين ظهير فريق ليفربول الإنجليزي في التدريبات هذا الشهر، دفعة معنوية لكل لاعبي الفريق، وفقاً لما يراه جوردان هندرسون.

وشارك تشامبرلين في التدريبات مع الفريق في معسكر ماربيلا، على أن يواصل برنامجه التأهيلي حتى نهاية الموسم.

وقال هندرسون في تصريحات لموقع ليفربول: "كان من الواضح أنها لحظة كبيرة للجميع، ولكنها أكيد أكبر بالنسبة له، خاصة وأنه عائد من إصابة قوية. لقد ترك الملعب منذ فترة. من الرائع عودته، فهو شخصية عظيمة ولاعب رائع، وعودته إضافة كبيرة لنا".

وأضاف: "نأمل خلال الأسابيع المقبلة أن يواصل التقدم واستعادة لياقته البدنية. نتمنى أن يحصل على بعض الدقائق قبل نهاية الموسم. سيكون هذا بمثابة دفعة كبيرة للفريق".

وغاب تشامبرلين عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في الركبة أمام روما في دوري أبطال أوروبا، شهر أبريل الماضي.

وواصل قائد الفريق: "يكون المدرب حذراً في التعامل مع اللاعبين العائدين من فترة غياب طويلة، وهو يعرف جيداً مدى صعوبة العودة. ظهر تشامبرلين بشكل جيد في التدريبات، وبدون شك سيراقبه المدرب عن كثب خلال الفترة المقبلة. هو لاعب رائع ومهم للفريق".

واختتم بقوله: "عودته قبل نهاية الموسم ستكون بمثابة دفعة قوية".