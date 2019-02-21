رياضة | الخليج 365 الرياضي يكشف قانونية استئناف مباراة بتروجت والإنتاج بعد انتهائها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يكشف قانونية استئناف مباراة بتروجت والإنتاج بعد انتهائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف حكم مباراة بتروجيت والإنتاج الحربي المباراة مرة أخرى للعب دقيقة واحدة بعد إنهاء المباراة والتي أقيمت عصر اليوم ضمن مباراة الجولة ال٢٣ لبطولة الدوري العام.

وأطلق الحكم صافرته بعد ٣ دقائق رغم احتسابه أربعة دقائق كوقت محتسب بدل ضائع لتشهد المباراة هجوما من الجهاز الفني للإنتاج الحربي ليقرر الحكم استئناف اللقاء للعب الدقيقة المتبقية رغم إطلاقه صافرة نهاية المباراة.

وكشف مصدر تحكيمي للفجر الرياضي عن قانونية ما حدث حيث أكد أن ما فعله الحكم خطأ كبير منه وكان عليه الإصرار على قراره حتى إذا كان خطأ وكتابة ذلك في تقريره إلا أن استئناف المباراة بعد إطلاق صافرة النهاية خطأ كبير وسيتم معاقبة الحكم من لجنة الحكام ولكن لن يؤثر قراره على نتيجة المباراة.

وحقق بتروجيت الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله أحمد عبدالرحمن زولا ليصل الفريق البترولي ل٢٢ نقطة بعد الفوز في ٤ مباريات والتعادل فى 10 مباريات والهزيمة فى 9 مباريات.

يذكر أن المباراة قادها تحكيميا مبروك نبيل وعاونه أيمن العقاد ومحمود رضا ومحمد نهاد حكماً رابعاً وكل من إبراهيم محجوب وعاطف حسين حكماً خامساً.