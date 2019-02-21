رياضة | نجم مانشستر يونايتد يعيش حالة من القلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يعيش حالة من القلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن النجم الدولي البرازيلي فرديريكو رودريجيز سانتوس الشهير بـ "فريد" لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، يعيش حالة غامضة، في ظل عدم مشاركته مع الفريق في المباريات.

وأفادت صحيفة "M.E.N" أن فريد لم يلعب لمانشستر يونايتد منذ 47 يومًا، لكن النادي ما زال متفائلًا بأنه سينجح.. ممثلو اللاعب استفسروا عن وضع اللاعب، وقام الجهاز الفني بتزويدهم بـ تقرير "إيجابي جدًا" عن مستويات اللاعب في التدريبات.

وكشفت التقرير البريطانية الأخيرة، أن النادي يرى بأن اللاعب البرازيلي الذي انضم للفريق في عام 2018 منشاختار دونتسيك الأوكراني، ما يزال بحاجة لمزيد من الوقت كي يتأقلم جيدًا في إنجلترا.