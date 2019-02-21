شكرا لقرائتكم خبر عن اليورباليج.. تشيلسي في مهمة سهلة ومعركة تنتظر أرسنال على الامارات والان مع التفاصيل

الخليج 365-

تنطلق اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرون من فبراير الجاري, مباريات العودة للدور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي "اليورباليج", ويمثل إنجلترا في البطولة كل من تشيلسي وأرسنال, ويلعب كل من الفريقان الليلة على ملعبهم, ولكن مع اختلاف فرص تأهل كل منهم.

ويقترب تشيلسي بشدة من العبور إلى دور الستة عشر من البطولة, الفريق اللندني يستضيف السويدي على ملعبه الخاص بالستامفورد بريدج, البلوز حققوا الفوز خارج الديار بهدفين مقابل هدف, بتوقيع كل من روس باركلي والفرنسي أوليفييه جيرو, فيما أحرز هدف مالمو الوحيد لاعبه أندريس كريستيانسين, لذا يحتاج أصحاب الأرض للفوز بأي نتيجة أو التعادل لضمان التأهل للدور القادم.

على الجانب الأخر, تختلف الأمور كثيراً على استاد الامارات, الجانرز يستضيفون فريق باتي بوريسوف اليلاروسي, ويحتاج أبناء المدرب أوناي إيمري للفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل مواصلة مشواره الأوربي, بعد الخسارة خارج الديار في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

تبدأ مباراة أرسنال وباتي يوريسوف في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية, الثامنة إلا خمسة بتوقيت القاهرة, وتنقل عبر قناة beIN Sports HD1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

beIN Sports HD1

بصوت المعلق سوار الذهب.

وينطلق لقاء تشيلسي وضيفه مالمو في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية, والعاشرة بتوقيت القاهرة, وتبث حصرياً عبر قناة