شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد "راشفورد" والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_أفادت صحيفة ميرور البريطانية، إلي اقتراب مانشستر يونايتد الإنجليزي من تجديد تعاقده مع نجمه الشاب ماركوس راشفورد، بعقد يمتد ل 6 سنوات قادمة.

وحسب التقارير سيتقاضي راتب ضخم يقدر بحوالي 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

وتسعي إدارة الشياطين الحمر إلي إبقاء نجمهم الشاب داخل جدران "أولد ترافود" إلي صيف عام 2025، خاصة مع توهج اللاعب الشاب الفترة الماضية.

وتخشي جماهير مانشستر يونايتد، من تكرار سيناريو رحيل كريستيانو رونالدو مع ماركوس راشفورد، والرحيل إلي ريال مدريد الإسباني، خاصة بعد انتشار الشائعات التي تفيد بطلب ريال مدريد ضم اللاعب.

وكان راشفورد مهدد بالرحيل أثناء قيادة جوزيه مورينيو الفريق، لولا تدخل إدواردو المدير التنفيذي للنادي، الذي رفض مطلقا فكرة التخلي عن الجوهرة الإنجليزية.

ومنذ رحيل مورينيو وتعيين سولشاير كمدرب مؤقت، انفجرت موهبة الشاب الإنجليزي وأصبح اللاعب الذي لا غني عنه في تشكيلة سولشاير، حيث بدأ 12 مباراة من أصل 13 لعبها مع سولشاير، وشارك فقط كبديل أمام ريندج في كأس الاتحاد الإنجليزي.