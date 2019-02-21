شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك " أريد أن أصبح أسطورة في ليفربول والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_ أكد المدافع الدولي الهولندي "فيرجيل فان دايك"، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على أن سر انتقاله للريدز هي جماهير الفريق.

حيث قال خلال حديثه مع شبكة "bbc sport"، "في عام 2017 حضرت نهائي كارديف، وقابلت بعض مشجعي ليفربول في الملعب، وقد طلبوا مني التوقيع علي العقود والانضمام للفريق، بالنسبة لي هي لافتة رائعة منهم".

وتحدث عن بدايته قائلا " كنت لاعب سئ للغاية، هندما كنت في السادسة عشر من عمري كنت ألعب في مركز الظهير الأيمن، وكنت بطئ وسئ للغاية، ولكن التحول جاء في عمر التاسعة عشر عندما أخذت شارة القيادة".

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وأضاف "فان دايك"، لقد بدأت المفاوضات بين وبين ليفربول منذ أغسطس 2017، وتوقفت المفاوضات بسبب إصابتي، لكن تكررت المفاوضات في ديسمبر من نفس العام وانتهي الأمر بانضمامي للفريق.

وأختتم حديثه قائلا "أفعل كل ما بوسعي لأصبح أسطورة في فريق ليفربول".

ويعد "فان دايك"، أحد أهم عناصر المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث تغير شكل الفريق الدفاعي كليا منذ انضمام المدافع الهولندي في يناير قبل الماضي من صفوف ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني.