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رئيس الروخيبلانكوس يشن هجوم قوي على كريستيانو رونالدو

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الخليج 365- شن انريكي سيريزو, رئيس نادي أتلتيكو مدريد الاسباني هجوم قوي على مهاجم يوفنتوس الإيطالي, كريستيانو رونالدو البرتغالي, عقب نهاية مباراة فريقه أمام السيدة العجوز على ملعب الاتليتي بالواندا ميتروبوليتانو, لحساب مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوربا, والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

 

وصرح سيريزو لراديو " سي أر سي" بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يحقق سوى 3 بطولات في دوري الأبطال وليس خمس كما ادعى, وكان الأخير خرج بتصريح عقب نهاية اللقاء انه يمتلك خمس ألقاب من الشامبيونزليج, بينما الأتليتي لم يحصد أي لقب.

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وواصل انريكي حديثه غاضباً ان رونالدو لم يحقق الفوز في مباراتين أمامنا لذلك لا يحتسب له سوى 3 ألقاب فقط لا غير, في النهاية لن أعطي الأمر أكثر من أهميته اللاعب كان في حالة غضب كبيرة بعد خسارة فريقه اتفهم ذلك الأمر جيداً.

 

ووضعت نتيجة الأمس قائد البرتغال ومدربه الإيطالي ماسيميليانو أليجري في موقف محرج بالغاية, بعد الخسارة بفارق هدفين خارج الديار حيث أصبح مطلوب من فريق السيدة العجوز الحفاظ على شباكها نظيفة في مباراة العودة وتحقيق الفوز بفارق 3 أهداف للعبور إلى الدور ربع النهائي من
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