محمد صلاح: سنقاتل للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

كتب - محمد معتز صلاح الدين:

أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني أن فريقه سيقاتل من أجل لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ سنوات.

ويغيب لقب البريميرليج عن "أنفيلد" معقل ليفربول منذ ٢٩ عام، عندما حقق الريدز أخر لقب دوري عام ١٩٩٠.

وأكد صلاح في حواره مع

قناة "بي أن سبورتس"، أن فريقه سيسعى جاهدًا من أجل تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير التي تحلم به منذ سنوات.

‏وأضاف "‏ أتفهم مشاعر الجماهير التي تحلم بالدوري سأسعى رفقة زملائي لتقديم

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أفضل ما لدينا لتحويل الحلم إلى حقيقة".

وتابع "مانشستر يونايتد سيقاتل من أجل تحقيق الفوز علينا لتصعيب مهمتنا في الحصول على اللقب لست متفاجئاً من تفضيل جماهيرهم للسيتي لنيل اللقب هدفنا هو الفوز بجميع المباريات المقبلة".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولدترافورد" في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.