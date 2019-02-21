تصريحات مدرب بتروجت بعد الفوز على الإنتاج الحربي

كتب- صبري حافظ:

أكد محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت أن فريقه يستحق الفوز على الإنتاج الحربي نظرا لرغبة لاعبيه مبكرا لحسم اللقاء.

وقال لعبنا على نقاط ضعف المنافس رغم ما يملكه الإنتاج من لاعبين مميزيين ومدرب كفء

بقيادة مختار مختار.

وقال لم نفعل شيئا حتى الآن فما زال أمامنا الكثير حيث إن الفريق في حاجة للفوز في جميع مبارياته ليس للخروج من دائرة الهبوط

وإنما لاحتلال مركز متقدم حيث إن إمكانيات اللاعبين جيدة.

وأضاف هذا لا يقلل من المدربين السابقين لبتروجت مثل طارق يحيى ومؤمن سليمان وغيرهما بقدر غياب التوفيق عن البعض بدليل لو تولى أى مدرب غير موفق مسئولية تدريب فريق آخر من الممكن أن يحقق نتائج أفضل.