لجنة التظلمات تحسم تطبيق إيقاف رئيس الزمالك 7 مارس

عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات كتب - كريم عبد المحسن: قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، عقد جلسة يوم 7 مارس المقبل، لحسم إيقاف رئيس الزمالك 3 شهور من جانب لجنة القيم. من جانب لجنة القيم. وتبحث اللجنة مدى قانونية إيقاف رئيس الزمالك خاصة أنه عضو برلمان، وتنوي اللجنة الاطلاع على لائحة مجلس النواب لحسم تطبيق العقوبة من عدمه. وقدم رئيس الزمالك تظلما ضد عقوبة لجنة القيم وارفق معها لائحة مجلس النواب وأكد أنه لايجوز إيقافه.

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