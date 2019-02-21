في تصرف غريب نادرًا ما يحدث في الملاعب قام حكم مباراة بتروجت والإنتاج الحربي مبروك نبيل بإنهاء المواجهة التي أقيمت على ملعب الجيش بالسويس، قبل نهايتها بدقيقة واحدةمما دفع الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار للاعتراض.
وبمراجعة الوقت مع الحكام المساعدين اكتشف "نبيل" أنه متبقي من الوقت 50
وكان بتروجت قد حقق أول فوز بعد غياب طويل على ضيفه الإنتاج الحربي في اللقاء الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر طرائف وعجائب التحكيم المصري.. صافرتين لنهاية مباراة بتروجت والإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.