طرائف وعجائب التحكيم المصري.. صافرتين لنهاية مباراة بتروجت والإنتاج الحربي

كتب - محمد الإتربى:

في تصرف غريب نادرًا ما يحدث في الملاعب قام حكم مباراة بتروجت والإنتاج الحربي مبروك نبيل بإنهاء المواجهة التي أقيمت على ملعب الجيش بالسويس، قبل نهايتها بدقيقة واحدة

مما دفع الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار للاعتراض.

وبمراجعة الوقت مع الحكام المساعدين اكتشف "نبيل" أنه متبقي من الوقت 50

ثانية، فاضطر أن يستكمل المباراة، وسط دهشة الجميع.

وكان بتروجت قد حقق أول فوز بعد غياب طويل على ضيفه الإنتاج الحربي في اللقاء الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من الدوري الممتاز.