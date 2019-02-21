بتروجت يصعق الإنتاج الحربي ويصعد للمركز الـ15 في الدوري

فريق بتروجت القاهرة - بوابة الوفد حقق فريق بتروجت فوزا مهما بتغلبه على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم على ستاد الجيش الثالث بالسويس ضمن منافسات الجولة 23 من بالسويس ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز. سجل هدف اللقاء الوحيد أحمد زولا في الدقيقة 46. بهذه النتيجة ارتفع رصيد بتروجت إلى 22 نقطة وصعد من المركز الأخير إلى الخامس عشر بينما تجمد رصيد الانتاج عند 31 نقطة في المركز السادس.

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