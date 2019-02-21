رياضة | مصدر بالأهلي يرد على عدم المشاركة في البطولات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلي يرد على عدم المشاركة في البطولات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد مصدر بالأهلي تسريبات اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية والتي قال فيها أن حال عدم المشاركة في مباراة بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في الكأس سيتم عدم تجديد رخصة الأهلي للمشاركة في بطولات إفريقيا العام القادم بدعوى أنه لم يشارك في البطولات المحلية وخاصة الدوري والكأس.

وقال المصدر أن هذه تسريبات بهدف التأثير على موقف الأهلي الثابت ليتراجع ويشارك في مباراة الكأس بدلًا من إصراره على حقه باللعب أمام بيراميدز في الدوري. وأضاف أن الأهلي لم ينسحب ولم يأتِ في قراره مبدأ الإنسحاب حتى وإن لم يشارك في مباراة الكأس.

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وأضاف أن الأهلي شارك بالفعل في بطولة الكأس وتخطى نادي الترسانة في دور الـ 32 واتحاد الكرة هو الذي لم يلتزم بنظام البطولة بتعديل مواعيدها على الهوى والكيف. كما أن المسابقة بدأت بحضور الجماهير للمباريات وبناءًا على ضغوط من أحد الأندية التي ليس لها جماهير قرر الاتحاد حرمان كل الأندية الجماهيرية من محبيها.

وأكمل :" بدلًا من أن يقوم اتحاد الكرة بالعمل على زيادة عدد الجماهير استعدادًالكأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل، راح الاتحاد يعوم بالملف إلى نقطة الصفر".

وأشار المصدر إلى أن الأهلي عندما يتخذ قرار يدرسه جيدًا من كافة جوانبه ولا يملك أحدًا من أصحاب التسريبات أن يحرم الأهلي من المشاركات الإفريقية لأنه يلتزم باللوائح والقوانين قبل غيره ولا تنسوا أنه نادي القرن.