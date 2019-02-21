رياضة | فينالدوم: مواجهة مانشستر يونايتد صعبة ومختلفة لأكثر من سبب

يتوقع النجم الهولندي جيني فينالدوم، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، أن يواجه مانشستر يونايتد مختلفاً تماماً عن ذلك الذي هزمه ليفربول في وقت مبكر من الموسم الجاري.

وفاز الريدز 3-1 على يونايتد في ديسمبر الماضي، لكنه سيتوجه هذه المرة لملعب أولد ترافورد لمواجهته يوم الأحد المقبل.

وقال فينالدوم الذي أكد إدراكه لمدى صعوبة التحدي: "أعتقد أن يونايتد تغير كثيراً عن المواجهة السابقة. منذ أن جاء المدرب الجديد، والأمور تغيرت. لقد خاضوا مباريات جيدة وفازوا بالكثير منها، وتم بناء الثقة مجدداً داخل الفريق".

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وأضاف: "المباراة ستكون على ملعبهم، ما يمنحهم الكثير من الثقة والدعم في ظل التخلص من المشاكل التي كانت لديهم من قبل. ستكون مباراة صعبة، ولكن أتطلع لها، ستكون مباراة من الرائع مشاهدتها".

وتطرق الهولندي الدولي للحديث عن مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال، والتي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب آنفيلد، مضيفاً "النتيجة جيدة للطرفين. إذا ذهبنا إلى هناك وسجلنا هدفاً سيتعين عليهم إحراز هدفين. الكثير من الفرق عندما تتعادل معنا على آنفيلد يظنون أنها نتيجة جيدة".

وواصل: "لا أعتقد أنها نتيجة سيئة بالنسبة لهم، وليس سيئة بالنسبة لنا أيضاً. لديهم لاعبون جيدون، ولدينا لاعبون جيدون. كان من الجيد أن نتابع هذه المباراة، ولكن للأسف لم ننجح في التسجيل. نأمل أن نتمكن من ذلك في المواجهة المقبلة".

واختتم بقوله: "لا أعتقد أنهم سيهاجمون في الإياب، لأنهم يعلمون جيداً أننا جيدون في الهجمات المرتدة. هم يعرفون أننا قادرون على إحراز الأهداف وتقديم كرة جيدة. من الصعب معرفة كيف ستسير المباراة، ولكن من المؤكد أنها ستكون صعبة".