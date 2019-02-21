رياضة | برشلونة يستقر على خليفة سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستقر على خليفة سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي برشلونة الإسباني على بديل المهاجم لويس سواريز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

في ظل الصراع الشديد على الصفقات الهجومية بين برشلونة وعدد من أندية أوروبا الكبرى، خاصة غريمه ريال مدريد، وضع النادي الكتالوني قائمة بأولوياته لدعم قلب الهجوم في الموسم المقبل، وبعد الاستقرار على الصربي لوكا يوفيتش هداف آينتراخت فرانكفورت والبوندسليجا كخيار أول، يأتي اسم مهاجم سيلتا فيجو ماكسي جوميز في المرتبة الثانية ضمن أولويات الكتالونيين.

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ويخشى برشلونة الذي أمن صفقة مهمة لخط وسطه بالتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، أن تضيع صفقة يوفيتش، وبالتالي ستكون مفاوضاته مستمرة على جبهتين، إحداهما مع سيلتا فيجو.

وفقا لما أكدته صحيفة موندو ديبورتيفو، نقلا عن مصادر من داخل برشلونة، بات جوميز ضمن أولويات النادي لتعاقدات الصيف المقبل.

ماكسي جوميز هو زميل سواريز في منتخب أوروجواي وبالإضافة إلى صغر سنه (22 عاما) وإمكانية ضمه بمقابل مادي في المتناول دون مبالغات مرهقة، فإن العلاقة الجيدة بين اللاعبين كانت أحد عوامل اختياره لدعم هجوم بلوجرانا.