رياضة | قاهر يوفنتوس: لاعبي أتلتيكو مدريد يلعبون من قلوبهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاهر يوفنتوس: لاعبي أتلتيكو مدريد يلعبون من قلوبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النجم الدولي الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن سعادته البالغة، باللفوز الذي حققه الروخي بلانكوس على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين.

وقال خيمينيز في تصريحات صحفية: "إنه لمن دواعي الفخر أن ألعب مع هؤلاء اللاعبين، ليس بسبب جودتهم فقط لأنهم يلعبون من قلوبهم، انه أمر عظيم".

وافتتح خيمينيز أهداف أتلتيكو، بإحراز هدف رائع في شباك البيانكونيري، في المباراة التي أقيمت أمس الاربعاء، ضمن منافسات الدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.