رياضة | تعليق صادم من نجم أتلتيكو مدريد على إشارة كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق صادم من نجم أتلتيكو مدريد على إشارة كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الإسباني كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه في يوم ما سيتقوم تقنية "الفار" بإعطاء زميله بالفريق ألفارو موراتا هدفاً، مشيرًا لأنهم يحترموا كل الحكام.

وقال كوكي في تصريحات صحفية بعد الفوز على يوفنتوس 2-0 بدوري أبطال أوروبا: "قدمنا مباراة كبير ونحاول مواصلة الإنتصار وتحقيق المزيد من الأهداف".

وأضاف: "لم نقدم أفضل مستوى أمام رايو لكننا خرجنا بالفوز ، ما حدث اليوم هو جوهر اتليتكو وما يعنيه هذا الفريق".

Advertisements

وواصل: "لم نقدم أفضل مستوى أمام رايو لكننا خرجنا بالفوز ، ما حدث اليوم هو جوهر اتليتكو وما يعنيه هذا الفريق".

وتابع: "غبت لمدة أربع مباريات ولم يكن من السهل العودة في ظل هذا التوتر لكن قدمت مباراة جيدة وساعدت الفريق، نأمل أن نحقق مباراة جيدة في تورينو مع كثير من العمل و لتواضع".

واختتم: "حركة كرستيانو ؟ لم أشاهده، ربما كان لديه شخص يوجه له هذه اللقطه، لكن تهانينا اذا كان لديه 5 ألقاب، لا شيء أخر".