رياضة | جريزمان عن الفوز على يوفنتوس: لا أحب سوى هذه المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان عن الفوز على يوفنتوس: لا أحب سوى هذه المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على أحقية فريقه بالفوز الذي أحرزه أمس على حساب يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وقال جريزمان في تصريحات صحفية: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة رائعة، قدمنا مستوى رائع دافعنا بشكل جيد، ولدينا أفضل حارس مرمى في العالم".
وأكمل: " أشعر بثقة كبيرة، أحب مثل هذه المباريات الكبيرة وهذه اللحظات الرائعة، أحاول تقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق للوصول لأعلى مستوى ممكن".