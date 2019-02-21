رياضة | جريزمان عن الفوز على يوفنتوس: لا أحب سوى هذه المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان عن الفوز على يوفنتوس: لا أحب سوى هذه المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على أحقية فريقه بالفوز الذي أحرزه أمس على حساب يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.