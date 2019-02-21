رياضة | أوبلاك: مباراة الإياب أمام يوفنتوس ستكون في غاية الصعوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوبلاك: مباراة الإياب أمام يوفنتوس ستكون في غاية الصعوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني المتألق، عن سعادته بافوز الثمين الذي أحرزه فريقه على حساب يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال أوبلاك في تصريحات صحفية: "أستحق الفريق الفوز، قدمنا مباراة جيدة، دافعنا بشكل جيد واتيحت لنا الكثير من الفرص للتسجيل".

واختتم: "الأن يجب أن نذهب إلى تورينو مع الكثير من التواضع والهدوء، انه منافس صعب ويجب علينا العمل بشكل جيد".