رياضة | 20 لاعبا في قائمة النجوم لمواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة النجوم لمواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم ، عن القائمة التي سيخوض بها لقاء المصري،غدا الجعة، في الجولة 23 من الدوري الممتاز والتي تقام على استاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة 20 لاعبا وهم؛ عصام الحضري وأحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى، أحمد ربيع، خالد عبدالرازق، أحمد أيمن، عمرو السيسي، محمد همام، ديديه كوريه، محمود حليمو، مايكل أزيخومين، إسلام الفار، محمود فتح الله، لاما كولين، أيمن الغباشي، إسلام حازم، طوسين أومويلي، أحمد شرويدة، كريم فؤاد، مهاب ياسر، مصطفى السيد.

ويدخل النجوم المباراة ورصيده 21 نقطة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة.