رياضة | موراتا: يوفنتوس مازال مُفضلاً للتأهل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موراتا: يوفنتوس مازال مُفضلاً للتأهل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار ألفارو موراتا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى أن فريقه حقق فوزاً صعباً على يوفنتوس الإيطالي، مؤكدًا أن اليوفي لايزال المفضل للتأهل.
وقال موراتا في تصريحات صحفية: "يجب أن نذهب إلى واحد من أصعب الملاعب في العالم مع جمهور كبير، يجب أن نحاول تحقيق نتيجة جيدة".
وأضاف: "دييجو كوستا لا يتغير بساق واحدة يمكنه اللعب وإلحاق الضرر بالخصوم، هذا موجود في داخله، هذا هو".
واختتم: "أعتقد اذا كان هناك إثنان يمثلان اتليتكو فهم جودين وخيمينيز، انهما يعملان كالمجانين لكي يسجل الفريق، واستحقوا التسجيل".