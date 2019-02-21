رياضة | قبل موقعة قسنطينة.. 3 عملاء مزدوجين بين الإسماعيلي والجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة قسنطينة.. 3 عملاء مزدوجين بين الإسماعيلي والجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواجهة مرتقبة ستجمع الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى بعد غدا السبت باستاد برج العرب ، فى إطار الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

على خلفية ذلك ، نرصد لكم اللاعبين والمدربين الذين كانوا بمثابة حلقة الوصل بين النادى الإسماعيلى ودولة الجزائر.

-أمير سعيود

تعاقد الجزائرى أمير سعيود مع الأهلى موسم 2009 قبل أن ينضم للإسماعيلى على سبيل الإعارة فى تجربة لم تستمر طويلا.

-أحمد فتحى “بوجى”

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أبن محافظة الإسماعيلية والذى يعد أول لاعب مصرى يحترف فى الدورى الجزائرى عندما أنتقل موسم 2014 لنادى شباب بلوزداد قادما من نادى الطلبة العراقى لكنه شارك فى 12 مباراة فقط سجل خلالها 4 أهداف قبل أن يرحل.

وخارج الإسماعيلى فهناك الثنائى محمد أمين عودية مهاجم الزمالك السابق والذى انضم لصفوفه عام 2011 قبل ان يقرر الأخير الاستغناء عنه ، فضلا عن قاسى سعيد الذى أنتقل من نادى البليدة إلى صفوف الزمالك ولعب لمدة موسمين عامى 1996 و 1997 قبل أن يكرر الرحيل بعد انتهاء موسمه الثانى مع الزمالك وينتقل لنادى كان الفرنسى لمدة 3 سنوات.

-على مستوى المدربين (خير الدين مضوى) :

لم يكن هناك سوى مضوى الذى تولى تدريب الفريق مطلع هذا الموسم إلا أنه لم يوفق فى قيادة الدراويش للنتائج المرجوة ليرحل بعد 122 يوم قضاهم بجدران الإسماعيلى.

وخاض مضوى مع الفريق ثمانى مباريات بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وحصد خلالهم 9 نقاط فقط من فوزين وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم بجانب الفوز فى لقاء واحد أمام الكويت الكويتى ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.