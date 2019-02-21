رياضة | فان دايك يكشف عن طموحاته مع ليفربول

يعتقد الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن لاعبي الريدز سيفعلوا كل ما في وسعه لتحقيق "أشياء مذهلة" على أرض الملعب، وهذا يساعده هو شخصيًا على تحقيق طموحه في ترسيخ مكانته كأحد أساطير النادي.

وشارك المدافع الهولندي في 54 مباراة وسجل هدفين للريدز منذ انضمامه من صفوف ساوثامبتون في يناير عام 2018، ونصب نفسه كعنصر أساسي في فريق يورجن كلوب والأكثر شعبية بين المشجعين.

وعند سؤاله، كيف يود أن يتذكره المشجعون في المستقبل، أجاب فان ديك: "هذا سؤال صعب، لكن ربما أسطورة ليفربول. في هذه اللحظة، هذا شيء يتبادر إلى ذهني. أريد تحقيق أشياء رائعة هنا".

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وأضاف: "لدينا فريق رائع، لدينا كل شيء، لدينا كل الإمكانيات، ويجب علينا القيام بذلك. بالنسبة لنا، لدينا فريق يبلي بشكل جيد في الدوري إلى جانب [مانشستر سيتي] الذي يقوم بعمل رائع. نحن ننافسهم في الوقت الحالي وسنرى ما يحدث".

وواصل: "أريد فقط أن أقدم كل شيء لدي لهذا النادي. لقد أرادوا جميعًا فدومي إلى هنا وأريد أن أرد لهم ذلك ونأمل أن نحقق أشياء عظيمة. قبل بدء التدريب مع الفريق، ذهبت مشاهدة المباراة ضد ليستر [في ديسمبر 2017]".

وتابع: "كنت في غرفة مجلس الإدارة والتقيت بالعديد من الأساطير واللاعبين العظام الذين لعبوا لنادي عظيم. عندما تلعب في هذا النادي، ستكون دائمًا موضع ترحيب لأنك كنت جزءًا من العائلة. إنه أحد الأسباب التي دفعتني بالتأكيد للعب لصفوف هذا النادي".