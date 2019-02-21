رياضة | عاجل.. بيراميدز يرد على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يرد على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت إدارة نادي بيراميدز المصري إجراء أي تعديلات علي مواعيد مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر من قبل اتحاد الكرة، وذلك قبل الاجتماع المهم لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، لحسم موقفه من مواجهة دور 16 بكأس مصر.

كان اتحاد الكرة أجرى تعديلاً بإقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في كأس مصر 28 من الشهر الجاري، بدلاً من إقامة مباراتهما بالدوري الممتاز.

وذكر بيراميدز في بيان رسمي عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: "في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بكافة لجانه ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاء لأي أطراف أخرى، مؤكداً على سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية والتي يفترض أن نعتبرها جميعاً كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فريق".