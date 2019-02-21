رياضة | أزمة رياضية بالعراق .. وزارة الشباب والرياضة لا تعترف باللجنة الأولمبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة رياضية بالعراق .. وزارة الشباب والرياضة لا تعترف باللجنة الأولمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية عدم اعترافها بالمكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية العراقية المنتخب في 16 فبرايرالجاري، ورفضها للانتخابات المذكورة معتبرة نتائجها غير شرعية، وذلك حسب بيان للوزارة بعد خمسة أيام من إجراء خامس انتخابات للجنة الأولمبية العراقية منذ عام 2003 الذي اجتاحت فيه الولايات المتحدة العراق.

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة: "تُعد الوزارة أعلى جهة قطاعية حكومية مسؤولة عن رعاية وإدارة حركة الرياضة في العراق، وتكون مسؤولة عن وضعها ومتابعتها بما ينسجم والتوجهات الرسمية، لذا تعلن وزارة الشباب والرياضة موقفها الرافض لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي جرت في 16 الحالي وأن نتائجها غير شرعية".

وتابع بيان الوزارة: "اللجنة الأولمبية لم تلتزم بتنفيذ كامل ما جاء بتوجيهات اللجنة الأولمبية الدولية المبلغة لها بموجب رسالتها المرسلة منذ عام 2017 التي عُدت بمثابة خارطة طريق لإنهاء الوضع المضطرب والفراغ القانوني الذي يعطل اللجنة الأولمبية عن أداء مهامها بالشكل القانوني المطلوب والرسالة هذه تُلزم الأولمبية التعاون مع المؤسسة الحكومية الرسمية من أجل إكمال تشريع قانون جديد لها، يمكن بموجبه عقب ذلك إجراء انتخاباتها". Advertisements

واعتبر البيان أن "المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية قبل 16 فبرايرالجاري استنفد كامل أهلية وجوده منذ 15 فبراير من العام الماضي، ولا يحق له قانوناً بعد هذا التاريخ إصدار أي أوامر أو تعليمات مالية وإدارية بخصوص العملية الانتخابية ولائحتها وآليات تنفيذها".

وكانت الحكومة العراقية طالبت من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية تأجيل انتخاباتها آملين تشريع قانون جديد ينظم عملها ويمنحه غطاء قانونياً بعد أن اعتبرت اللجنة ضمن الكيانات المرحٌَلة بعد عام 2003.