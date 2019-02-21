رياضة | رد جديد من الأهلي على أزمة بيراميدز واتحاد الكرة

أكد مصدر رفيع المستوي في الأهلي أن ناديه يتمسك بمواجهة نادي بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في بطولة الدوري التزاما بجدول المسابقة الصادر عن إتحاد الكرة واحتراما لقرار مجلس إدارة الأهلي في إجتماعه الطارئ بتاريخ 19/2/2019 والذي رفض فيه استبدال مباراة في بطولة الدوري في مسابقة الكأس وهو التعديل الذي أجراه اتحاد الكرة تلبية لرغبة نادي بيراميدز وضرب رغبة الأهلي عرض الحائط.

وقال المصدر أن المجلس لم يناقش مبدأ الإنسحاب في أجتماعه اليوم حسبما ردد البعض وهو كلام مغلوط لطمس الحقائق.

وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات التصعيدية خلال الأيام القادمة حال عدم الاستجابة لطلبه العادل خاصة وأنه متمسك باستكمال مسابقة الكأس و الإستمرار في الدوري بالشكل الذي يحفظ كافة حقوقه المشروعة.