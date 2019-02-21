رياضة | رد جديد من الأهلي على أزمة بيراميدز واتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد جديد من الأهلي على أزمة بيراميدز واتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مصدر رفيع المستوي في الأهلي أن ناديه يتمسك بمواجهة نادي بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في بطولة الدوري التزاما بجدول المسابقة الصادر عن إتحاد الكرة واحتراما لقرار مجلس إدارة الأهلي في إجتماعه الطارئ بتاريخ 19/2/2019 والذي رفض فيه استبدال مباراة في بطولة الدوري في مسابقة الكأس وهو التعديل الذي أجراه اتحاد الكرة تلبية لرغبة نادي بيراميدز وضرب رغبة الأهلي عرض الحائط.
وقال المصدر أن المجلس لم يناقش مبدأ الإنسحاب في أجتماعه اليوم حسبما ردد البعض وهو كلام مغلوط لطمس الحقائق.
وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات التصعيدية خلال الأيام القادمة حال عدم الاستجابة لطلبه العادل خاصة وأنه متمسك باستكمال مسابقة الكأس و الإستمرار في الدوري بالشكل الذي يحفظ كافة حقوقه المشروعة.