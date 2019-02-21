رياضة | أمير مرتضى يحسم مصير جروس في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يحسم مصير جروس في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقنع أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك والده بعدم إتخاذ أي قرار فيما يتعلق بمستقبل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعدما طلب رحيله عقب مواجهة الأمس أمام طلائع الجيش.

وطلب أمير مرتضى من والده بمنح مهلة أخيرة للمدرب حتى مباراة مصر للمقاصة بكأس مصر والمقرر لها نهاية الشهر الجاري بسبب ارتباط الفريق بمواجهة بيترو أتليتكو الأنجولي بالكونفدرالية ولقاء المقاصة بعدها بكأس مصر.

ويرفض أمير مرتضى فكرة رحيل جروس بشكل نهائي ويتمسك ببقائه مع الفريق ويرى أن رحيله سيكون خسارة فادحة وسيعود الفريق إلى نقطة الصفر.

وكان الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثليهما بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد الجيش بالسويس.