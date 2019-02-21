اونلاين | كورة ستار مباراة الهلال السعودي والاتحاد بث مباشر الاسطورة

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كورة ستار مباراة الهلال السعودي والاتحاد بث مباشر الاسطورة

بث مباشر مباراة اتحاد جدة والهلال بث مباشر مباراة اتحاد جدة والهلال كووورة اتحاد جدة والهلال – kooora وسوف يقام اللقاء في تمام الساعة الـ 7:25 بتوقيت القاهرة، الساعة 8:25 بتوقيت مكة المكرمة، كورة لايف بث مباشر مباراة اتحاد جدة والهلال – koora live الساعة 9:25 بتوقيت دولة الإمارات، كورة لايف بث مباشر مباراة اتحاد جدة والهلال – koora live ويذاع اللقاء على القناة السعودية الرياضية HD1.

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